Названа дата возвращения корабля Маска Crew Dragon с МКС на Землю

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon вернется с МКС на Землю 2 августа, сообщил в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн.

Он отметил, что 1 августа корабль с двумя астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли покинет МКС. На Землю люди вернутся уже 2 августа.

Брайденстайн уточнил, что планы по прибытию Crew Dragon могут измениться в зависимости от погодных условий.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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