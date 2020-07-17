NASA откладывает запуск телескопа Джеймса Уэбба

Запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба откладывается из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции и технических проблем, сообщается на сайте NASA.

По последним данным, запуск отложен до 31 октября 2021 года.

Одной из причин отсрочки стало снижение числа участвующих в строительстве телескопа сотрудников из-за пандемии, указано в сообщении. При этом в NASA надеются, что перенос даты не приведет к необходимости дополнительного финансирования.

Ранее запуск новейшего телескопа планировался в марте 2021 года.