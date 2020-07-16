Диетолог развеял миф о вреде чипсов

Диетолог Иван Алименко заявил, что вред чипсов преувеличен.

По его словам, чипсы в больше степени вредны людям с гипертонией, так как соленые, людям с атеросклерозом, потому что содержат холестерин и людям, страдающим ожирением из-за большого количества калорий.

«Здесь такая тонкая грань, что ее никто и никогда не выставит. Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Врач считает, что основной вред чипсов не в составе, а в объемах употребления. По его словам, необходимо сделать покупку маленькой упаковки чипсов более выгодной, чтобы люди съедали меньше.

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