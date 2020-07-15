Ученые вычислили, когда население Земли достигнет максимума

Ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете штата Вашингтон подсчитали, что численность населения Земли достигнет своего максимума к 2064 году. Об этом сообщает «Би-би-си».

Так, к этому сроку на планете будет 9,7 млрд людей. Затем численность населения будет снижаться. Согласно подсчетам, к 2100 году она опустится до 8,8 млрд человек.

Предположительно, к концу века сильно увеличится число пожилых людей и снизится количество детей.

Такие процессы объясняются возросшей доступностью образования и возможностью работать для женщин, а также активным использованием средств контрацепции.

Отмечается, что в своем исследовании ученые анализировали изменение коэффициента рождаемости в мире.

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