Вирусолог заявил, что обнаружение 100 штаммов коронавируса не удивительно

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН Александр Бутенко назвал нормальной практику выявления 100 и более штаммов одного вируса в работе ученых. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его словам, такая цифра еще ни о чем не говорит. Необходимо проводить дополнительные исследования, чтобы понимать структуру каждого и воздействие их на организм.

«Но если речь идет только об одном вирусе и 100 штаммов — в этом нет ничего удивительного», — сказал он.

Специалист пояснил, что помимо вызывающих тяжелое течение болезни видов коронавирусом есть и те, которые провоцируют легкие заболевания по типу ОРЗ.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России учеными выделено более 100 штаммов COVID-19.

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