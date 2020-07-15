Альштейн оценил получение нейтрализующих COVID-19 антител

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил достижения ученых из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН, которые смогли получить нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела. Об этом сообщает HCH.

По его мнению, полученные антитела можно использовать как для лечения, так и для профилактики коронавируса. Однако для этого должно быть налажено соответствующее производство.

При этом Альштейн отметил, что получение антител не является сенсационным событием, поскольку они содержатся в крови перенесших COVID-19 людей.

«Находка антител — вещь обычная, но вот получить клон В-лимфоцитов, которые продуцируют моноклональные, антитела, это очень полезная штука», — произнес специалист.

Именно получение клона В-лимфоцитов он назвал значимым моментом, поскольку в таком случае есть возможность управлять процессом приготовления антител.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела