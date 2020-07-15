Новосибирские ученые первыми в России получили антитела, нейтрализующие COVID-19

Сотрудники новосибирской лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН впервые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольгу Дорохову.

Отмечается, что для создания действующих антител к коронавирусу были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов – клеток крови, формирующих иммунитет.

Так, полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 и предотвращать его проникновение в клетки-мишени.

Дорохова уточняет, что дальнейшее развитие исследования позволит ученым создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19. Кроме того, полученные результаты послужат материалом для изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусе и будут востребованы при совершенствовании вакцин.

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