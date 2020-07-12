В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. Благодаря этой информации спецслужбы Запада выстраивают обвинение против Китая. Об этом сообщает The Daily Mirror.
По его словам, некоторые «перебежчики» работают с ФБР в США, чтобы помочь выстроить дело о возникновении коронавируса.
«Они еще не общались со СМИ, но люди из лаборатории Ухань и других институтов, которые приехали на Запад, предоставляют доказательства виновности Коммунистической партия Китая. Я думаю, что общество будет шокировано», — заявил Бэннон.
Он добавил, что у американских спецслужб есть убедительные доказательства виновности Пекина.
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