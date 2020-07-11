Скончался нашедший палатку группы Дятлова турист

В Екатеринбурге скончался Михаил Шаравин, который в феврале 1959 года вместе с другим туристом Борисом Слобцовым нашел палатку пропавшей группы Игоря Дятлова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на фонд памяти группы Дятлова.

Мужчина умер на 85 году жизни.

Как рассказал руководитель фонда Юрий Кунцевич, прощание с Шаравиным прошло 8 июля. Информация о месте погребения не поступала.

Шаравин принимал участие в поисках пропавших туристов с 26 февраля по 4 марта 1959 года. Тогда он и обнаружил оставленную людьми палатку. Кроме того, с его участием были найдены первые пять тел погибших.

Мужчина являлся активным участником дятловского движения. Он придерживался той версии, что гибель туристов произошла из-за техногенной катастрофы.

Ранее Генпрокуратура России объявила результаты проверки гибели группы Дятлова. Согласно данным ведомства, она погибла из-за лавины.