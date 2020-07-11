В Сеченовском университете сообщили, что вакцина от COVID-19 создана искусственно

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов уведомил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, была создана искусственно, передает РИА «Новости».

По его словам, в инъекции отсутствуют элементы коронавируса.

«Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса», — рассказал Тарасов.

По его словам, принцип действия этой вакцины «таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Специалист рассказал о состоянии первых добровольцев, принявших вакцину от COVID-19

— Институт Гамалеи назвал дату начала производства вакцины от COVID-19 в России