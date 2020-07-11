Внук Сергея Королева рассказал о беседе с позвонившим Илоном Маском
Внук советского конструктора Сергея Королева Андрей рассказал, о чем они разговаривали с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском, сообщает телеканал «Звезда».
По словам внука Королева, их разговор продлился около 20 минут. За это время они много смеялись, также Маск выразил уважение конструктору и восхитился его работой. Американский бизнесмен признался, что считает Сергея Королева «одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени».
«В общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись», — поделился впечатлением Андрей.
Кроме того, внук Королева пригласил Илона Маска в Москву, а бизнесмен, в свою очередь, семью советского конструктора позвал на заводы SpaceX и побывать на одном из следующих запусков.
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