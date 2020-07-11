Генпрокуратура раскрыла причину гибели группы Дятлова в 1959 году

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков назвал причину гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал он.

Курьяков добавил, что, когда началась лавина, группа Дятлова через разрезы в палатке покинула ее. Молодые люди ушли на 50 метров от палатки к каменной гряде, которая является естественным ограничителям лавины.

«Они все сделали правильно… Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров», — объяснил заместитель начальника управления.

Он отметил, что был проведен эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку даже если в голове остался примерное направление.

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