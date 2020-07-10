Состояние Илона Маска может приблизится к отметке в $1,8 млрд

Состояние основателя SpaceX и Tesla американского предпринимателя Илона Маска может в ближайшее время достигнуть отметки в $1,8 млрд. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает СМИ, предприниматель может уже второй раз за два месяца установить рекорд по росту своего состояния.

Это происходит благодаря поднятию стоимости акций Tesla более чем на 40%. По некоторым оценкам, капитализация компании составляет около $259 млрд.

Так при достижении средней рыночной капитализации Tesla во второй раз отметки в $150 млрд Маск может совершить второй транш, увеличив свое состояние, согласно договору с компанией от 2018 года.

Такой доход может сделать Маска самым богатым человеком в мире.

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