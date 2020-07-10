Япония доказала неэффективность «Фавипиравира» при лечении коронавируса

Прошедшие в Японии испытания препарата «Фавипиравир» (также известен как «Авиган») доказали его неэффективность при лечении коронавируса, пишет агентство Киодо.

Отмечается, что во время испытаний не обнаружилось разницы между теми, кто принимает препарат, и теми, кто его не использует.

«Фавипиравир» разработала японская корпорация Fujifilm Holdings («Фудзифилм холдингс»). Она планировала завершить испытания еще в мае, но тестирования с участием нескольких медицинских организаций затянулись.

Лекарство никогда не продавалось в свободном доступе из-за побочных эффектов. Тем не менее, правительство хранит его запасы на случай эпидемии гриппа. Также препарат использовался для лечения лихоради Эбола.

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