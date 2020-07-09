NASA запланировало два выхода в открытый космос
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NASA планирует провести два выхода в открытый космос. Об этом сообщается на сайте NASA.
Выход будет осуществляться с Международной космической станции (МКС) астронавтами NASA Робертом Бенкеном и Кристофером Кэссиди.
В NASA уточнили, что выходы запланированы на 16 и 21 июля. Ожидается, что они начнутся в 14.35 мск и будут длиться семь часов.
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