NASA запланировало два выхода в открытый космос

NASA планирует провести два выхода в открытый космос. Об этом сообщается на сайте NASA.

Выход будет осуществляться с Международной космической станции (МКС) астронавтами NASA Робертом Бенкеном и Кристофером Кэссиди.

В NASA уточнили, что выходы запланированы на 16 и 21 июля. Ожидается, что они начнутся в 14.35 мск и будут длиться семь часов.

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