Маск заявил, что Tesla скоро создаст полностью автономный автомобиль
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания по производству электрокаров Tesla близка к созданию автомобилей с технологией полной автоматизации — пятого уровня автономного вождения, передает Reuters.
Миллиардер отметил, что Tesla сможет достичь базовой функциональности этой технологии в течение текущего года.
В настоящий момент компания выпускает машины с технологией расширенной автоматизации — функцией автопилота.
Маск также отметил, что ведется разработка новых систем охлаждения, которые позволят использовать в машинах более совершенные компьютеры.
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