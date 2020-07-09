Маск заявил, что Tesla скоро создаст полностью автономный автомобиль

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания по производству электрокаров Tesla близка к созданию автомобилей с технологией полной автоматизации — пятого уровня автономного вождения, передает Reuters.

Миллиардер отметил, что Tesla сможет достичь базовой функциональности этой технологии в течение текущего года.

В настоящий момент компания выпускает машины с технологией расширенной автоматизации — функцией автопилота.

Маск также отметил, что ведется разработка новых систем охлаждения, которые позволят использовать в машинах более совершенные компьютеры.

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