Грузовой корабль «Прогресс» с мусором сошел с орбиты и разрушился в атмосфере

Покинувший МКС грузовой корабль «Прогресс МС-13» сошел с орбиты и был уничтожен в атмосфере. Об этом сообщили в Роскосмосе.

В конце 2019 года этот корабль прилетел на МКС с грузами. Экипаж станции разгрузил его и заполнил мусором. 8 июля 2020 года «Прогресс МС-13» отстыковался от модуля «Пирс» российского сегмента станции. В ночь на 9 июля корабль разрушился.

Было установлено, что в 01.05 мск «Прогресс МС-13» вошел в атмосферу Земли и разрушился. Также произошло падение несгораемых элементов конструкции корабля в несудоходном районе акватории Тихого океана недалеко от Новой Зеландии.

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