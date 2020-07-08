Суд Амстердама в очередной раз перенес процесс по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте, на этот раз причиной стал отзыв одного из судей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пока дата оглашения вердикта не установлена, ее рассмотрят в Гаагском апелляционном суде.

В конце марта Амстердамский суд решил отложить дело о крымской коллекции скифского золота на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Заседание должно было состояться 7 июля.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

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