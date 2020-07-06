Эксперт назвал опасность отказа США от РД — 180

США предупредили об опасностях отказа от российских ракетных двигателей РД-180. Соответствующее заявление «Вечерней Москве» сделал военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, решение американских властей отказаться от двигателей является политическим. Он также добавил, что российская сторона была готова «к этой ситуации» ввиду проводимой президентом США Дональдом Трампом политики.

«А его (Трампа. — примечание «Газеты.Ru») позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран: Китая, России, Европы», — отметил Евсеев.

Эксперт, говоря о создании американского аналога российского двигателя, также указал на важность обеспечения безопасности его работы. Это, подчеркнул он, может привести к «гибели экипажа» и разработки могут завершиться «плачевно».

Евсеев назвал «скоропалительным» решение США об отказе от российских двигателей и быстрому переходу к своим разработкам.

Россия поставляла американским заказчикам ракетные двигатели РД-180 для ракет. По некоторым данным, США начали искать альтернативу российскому двигателю еще в 2015 году после ответных реакций РФ на антироссийские санкции Вашингтона в связи с ситуацией на Украине. Ранее американские аналитики заявляли, что заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года не представляется возможным.

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