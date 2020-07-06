Ученый заявил, что коронавирус существовал в спящем состоянии еще до вспышки в Ухане

Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон заявил, что новый тип коронавиуса COVID-19 существовал еще задолго до вспышки заболеваемости в Ухане. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Он отметил, что коронавирус находился в спящем состоянии, а его проявлению поспособствовало стечение природных факторов.

Так, по словам ученого, следы коронавирусной инфекции были обнаружены собранных в марте 2019 года сточных водах Барселоны.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под «здесь» я понимаю «везде»», — отметил Джефферсон.

Ученый добавил, что следы COVID-19 также были найдены в образцах в Турине и Милане, которые были получены в декабре 2019 года. Кроме того, он сказал, что вирус не приходит из ниоткуда, он «всегда здесь и иногда что-то активирует их».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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