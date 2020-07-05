NYT: ученые просят ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Ученые просят Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать передачу коронавируса нового типа по воздуху значительным фактором распространения инфекции, сообщает The New York Times.

По данным издания, открытое письмо, которое подписали 239 ученых из 32 стран мира, будет опубликовано в научном журнале на следующей неделе. В письме представлены факты, подтверждающие, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, задерживающиеся в воздухе внутри помещений.

При этом в ВОЗ считают передачу вируса по воздуху возможной, но «не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами», заявила технический руководитель организации по инфекционному контролю Бенедетта Аллегранци. По ее словам, данный вопрос вызывает «сильную дискуссию».

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