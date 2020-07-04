Доктор Мясников рассказал, как мороженое может помочь выявить опасную болезнь

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что мороженое может помочь выявить у человека опасную болезнь. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Например, в его практике у одного из пациентов, имевшего операцию на сердце, диабет и болезни щитовидной железы, были жалобы на невозможность есть холодное, в частности, мороженое. Тогда у мужчины сначала заподозрили онкологию. После проведения обследования у него обнаружили низкий гемоглобин (9,5).

«То есть мы обнаружили у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии», — рассказал Мясников.

Проведя другие обследования, у пациента обнаружили только повышенный уровень билирубина и некоторых ферментов, но не смогли найти следов рака. Тогда медики поняли, что у человека мог быть один очень специфичный недуг — холодовая агглютининовая болезнь. У людей с таким заболеванием при понижении температуры тело начинает вырабатывать антитела к эритроцитам, которые разрушают их, приводя к анемии.

В итоге больному прописали лекарство и посоветовали реже бывать на холоде.

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