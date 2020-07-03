МКС провела маневр уклонения от космического мусора

Центр управления полетами ЦНИИмаш, входящий в состав «Роскосмоса», провел внеплановую коррекцию орбиты МКС для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что для данного маневра применялись двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Они проработали примерно 100 секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с, в результате чего высота орбиты МКС увеличилась, предварительно, на 900 м.

Сейчас экипаж МКС работает по запланированной программе, добавили в госкорпорации.

Какой именно космический мусор угрожал безопасности МКС, не уточняется.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Российский вклад огромен»: кто замусорил космос

— ВКС России сообщили, что 12 лет следят за потерявшейся в космосе сумкой