Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа. Об этом говорится в его статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Он отметил, что ведущих кандидатов на разработку инъекций, вероятно, от успеха отделяют месяцы.

«Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — говорится в материале Гебрейесуса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

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