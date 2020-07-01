Власти Китая отреагировали на исследование о новом типе свиного гриппа

Исследование китайских ученых о новом типе свиного гриппа, потенциально способным вызвать пандемию, не является достаточно убедительным, заявил представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Об этом сообщает «Интерфакс».

Объем данных, использованных в исследовании, не является репрезентативным, отметил представитель МИДа. При этом он добавил, что власти и эксперты продолжат следить за заболеванием.

Ранее сообщалось, что ученые из Китая обнаружили новый тип свиного гриппа, потенциально способный вызвать новую пандемию. Новый штамм вируса под названием G4 генетически связан со штаммом H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году.

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