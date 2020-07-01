В российской части МКС появится собственный интернет

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) появится независимый интернет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент запущенны новые спутники-ретрансляторы «Луч», широкополосный российский интернет будет развернут к концу текущего года, отметил глава Роскосмоса.

По словам Рогозина, будет обеспечена независимость сети, она будет контролироваться исключительно российской стороной.

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