В российской части МКС появится собственный интернет
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В российском сегменте Международной космической станции (МКС) появится независимый интернет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает ТАСС.
На данный момент запущенны новые спутники-ретрансляторы «Луч», широкополосный российский интернет будет развернут к концу текущего года, отметил глава Роскосмоса.
По словам Рогозина, будет обеспечена независимость сети, она будет контролироваться исключительно российской стороной.
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