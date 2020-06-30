Китайские ученые нашли способный вызвать пандемию тип свиного гриппа

Новый тип свиного гриппа, потенциально способный вызвать новую пандемию, обнаружили ученые из Китая. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на публикацию в американском научном журнале PNAS.

Новый штамм вируса по названием G4 генетически связан со штаммом H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году, отмечают ученые. По их данным, вирус обладает всеми признаками, указывающими на его высокую способность заражать людей.

На данный момент зафиксированы случаи передачи вируса от животного человеку, однако случаев передачи между людьми не было, указано в публикации ученых.

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