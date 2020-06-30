Астроном рассказала о параде планет в июле

В июле можно будет наблюдать парад планет, однако увидеть невооруженным глазом все небесные тела не удастся, предупредила научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, с 4 июля по ночам можно будет увидеть в небе Марс, Юпитер и Сатурн, а по утрам – Венеру, рассказала астроном. При этом Уран и Нептун невооруженным глазом увидеть невозможно, а наблюдать за Меркурием не получится из-за Солнца, которое затмит планету.

Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева. Она подчеркнула, что парад – «просто регулярная повторяемость конфигурации планет» и не окажет никакого влияния на людей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тень на Земле от солнечного затмения сфотографировали с борта МКС