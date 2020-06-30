Курчатовский институт разработал энергетическую установку для лунной базы

Ученые Курчатовского института получили патент на систему, способную преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты уточнили, что технической проблемой, на решение которой направлено соответствующее изобретение, является обеспечение определенной мощностью и энергией автономной системы жизнеобеспечения оборудования и персонала в экстремальных условиях окружающей среды лунной базы.

В апреле стало известно, что генеральный директор НПО Лавочкина (входит в «Роскосмос») Владимир Колмыков заявил, что запуск на Луну тяжелой российской посадочной станции «Луна-27», вокруг которой в будущем может начаться размещение российской лунной инфраструктуры, запланирован на август 2025 года.

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