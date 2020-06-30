Ученые рассказали о «нашествии» бобров на Арктику

Климатологи обнаружили, что в последние годы на Аляске и в других районах Арктики значительно выросло число бобров. Об этом сообщает EurekAlert со ссылкой на пресс-службу немецкого Института Альфреда Вегенера (AWE).

Это связано с тем, что таяние вечной мерзлоты создало комфортные условия для жизни и миграции бобров в регион, а также с тем, что на них сейчас не так сильно охотятся, рассказал ученый Ингмар Нитце.

Нитце и его коллеги также раскрыли неожиданную роль бобров в глобальных климатических процессах. Так, изучая спутниковые снимки районов на западе Аляски за последние 20 лет, климатологи заметили, что число озер и других водоемов там значительно выросло. Ученые выяснили, что половина из них была построена бобрами. Нитце рассказал, что бобры находят котловины старых озер, высохших еще до наступления ледниковой эпохи, и строят в них дамбы, которые приводят к тому, что эти водоемы заново заполняются водой.

Этот процесс не только привел к появлению 56 озер, но и значительно ускорил таяние вечной мерзлоты, расположенной на дне бывших сухих котловин, отметил исследователь.

По прогнозам климатологов, около трети вечной мерзлоты, расположенной на юге Сибири и Аляски, исчезнет уже к концу нынешнего столетия.