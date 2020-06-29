В ВОЗ заявили, что в мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в настоящее время специалисты по всему миру разрабатывают 133 вакцины от коронавируса, передает Reuters.

«Сейчас есть 133 кандидатные вакцины, большинство из них находится на стадии клинических испытаний», — сказал Райан.

Он выразил надежду, что хотя бы небольшая часть из них получит одобрение для повсеместного использования.

По его словам, без разработки вакцины единственным способом победить инфекцию станет прерывание цепочек ее распространения.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. По ее данным, число выявленных случаев по всему миру уже превысило 10 миллионов человек, более 500 тысяч скончались.

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