Умер конструктор двигателей ракет, доставивших Гагарина в космос

В США умер выдающийся ученый, конструктор, работавший над созданием отечественных ракет, Анатолий Дарон. Об этом сообщает НПО Энергомаш, где долгие годы проработал ученый. Дарон внес большой вклад в разработку первых экспериментальных камер КС-50 и ЭД-140.

Был ведущим конструктором при разработке жидкостных реактивных двигателей РД-107 и РД-108 для ракеты Р-7, и созданных на ее основе ракеты «Восток», впервые доставившей в космос человека, и «Союз», а также ЖРД РД-270 для РН УР-700.

Дарон был кавалером орденов Трудового Красного Знамени (1957г.), Ленина (1961г.), Дружбы (1996г.), заслуженным конструктором РСФСР (1989г.), доктором технических наук (1967г.), профессором (1976г.). Анатолий Давидович скончался в США, где жил с 1998г. с семьей, в результате обострения многолетнего недуга – сердечно-почечной недостаточности.