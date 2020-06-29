Энтомолог заявил, что комары стали агрессивнее из-за самоизоляции
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Комары ведут себя агрессивнее, чтобы восполнить дефицит питания, который случился из-за самоизоляции, пишет «Москва 24» со ссылкой на энтомолога, доктора биологических наук Анатолия Захарова.
«Была самоизоляция. Люди не выходили на улицу. А сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых», — сказал Захаров.
Энтомолог подчеркнул, что чем больше людей на улицах, тем активнее ведут себя комары. Начало самоизоляции пришлось на период сезонной активности насекомых.
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