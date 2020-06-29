Запуск ракеты-носителя Vega отложили из-за непогоды

Старт ракеты-носителя Vega был снова отложен из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-оператор Arianespace.

Так, старт ракеты должен был проходить с 53 микроспутниками.

Ракета-носитель Vega должна была быть запущена с французского космодрома Куру. Первоначальной датой старта было назначено 18 июня, который также был перенесен из-за непогоды.

В Arianespace уточнили, что Vega находится в полной безопасности в стабилизированном положении.

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