Запуск ракеты-носителя Vega отложили из-за непогоды
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Старт ракеты-носителя Vega был снова отложен из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-оператор Arianespace.
Так, старт ракеты должен был проходить с 53 микроспутниками.
Ракета-носитель Vega должна была быть запущена с французского космодрома Куру. Первоначальной датой старта было назначено 18 июня, который также был перенесен из-за непогоды.
В Arianespace уточнили, что Vega находится в полной безопасности в стабилизированном положении.
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