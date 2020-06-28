Названы самые опасные последствия жары для здоровья
Врачи рассказали о главных опасностях жары для здоровья человека. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам врача-ангионевролога, руководителя службы «Стоп-инсульт» Евгения Широкова, в жару происходит потеря жидкости и ее необходимо восполнять. Для больных с сердечной недостаточностью и с гипертонией это высокая дополнительная нагрузка на сердце. У людей с данными заболеваниями появляются отеки на ногах, возникает отдышка и повышается артериальное давление. Также при потере жидкости сгущается кровь.
«У больных атеросклерозом ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов», — добавил доктор.
Кроме того, дополнительная нагрузка ложится на органы дыхания – увеличивается частота дыхательных движений. Из-за этого могут чувствовать себя плохо люди с хроническими заболеваниями легких.
Кардиолог, советник гендиректора Московского международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин отметил, что в жаркую погоду у недостаточно адаптированных людей могут расширяться сосуды, чтобы отводить тепло, что приводит к падению артериального давления.
Специалисты напоминают: чтобы не допустить обострений хронических заболеваний и теплового удара в жару не стоит интенсивно заниматься спортом, необходимо носить головной убор и надевать легкую одежду из натуральных тканей. По возможности чаще быть в тени и пить больше воды или чая.
Также нужно наносить на кожу солнцезащитный крем, чтобы закрывать ее от прямых солнечных лучей.
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