Названы самые опасные последствия жары для здоровья

Врачи рассказали о главных опасностях жары для здоровья человека. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам врача-ангионевролога, руководителя службы «Стоп-инсульт» Евгения Широкова, в жару происходит потеря жидкости и ее необходимо восполнять. Для больных с сердечной недостаточностью и с гипертонией это высокая дополнительная нагрузка на сердце. У людей с данными заболеваниями появляются отеки на ногах, возникает отдышка и повышается артериальное давление. Также при потере жидкости сгущается кровь.

«У больных атеросклерозом ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов», — добавил доктор.

Кроме того, дополнительная нагрузка ложится на органы дыхания – увеличивается частота дыхательных движений. Из-за этого могут чувствовать себя плохо люди с хроническими заболеваниями легких.

Кардиолог, советник гендиректора Московского международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин отметил, что в жаркую погоду у недостаточно адаптированных людей могут расширяться сосуды, чтобы отводить тепло, что приводит к падению артериального давления.

Специалисты напоминают: чтобы не допустить обострений хронических заболеваний и теплового удара в жару не стоит интенсивно заниматься спортом, необходимо носить головной убор и надевать легкую одежду из натуральных тканей. По возможности чаще быть в тени и пить больше воды или чая.

Также нужно наносить на кожу солнцезащитный крем, чтобы закрывать ее от прямых солнечных лучей.

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