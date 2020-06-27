Борт с медиками и лекарствами прибыл в Байконур для борьбы со вспышкой COVID-19
Специальный рейс с медиками ФМБА России прибыл в аэропорт города Байконур для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Также на борту самолета находились аппараты ИВЛ, несколько тысяч комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарства.
В Роскосмосе отметили, что специалисты предпринимают все необходимые меры по недопущению распространения COVID-19 на комплексе «Байконур».
«В настоящее время в ЦМСЧ № 1 ФМБА России работают 6 инфекционистов и 8 анестезиологов-реаниматологов», — говорится в сообщении.
Ранее власти Байконура объявили о возобновлении ряда мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции до 5 июля текущего года. В частности, жители города должны соблюдать домашний режим и комендантский час.
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