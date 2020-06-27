В NASA описали выход туристов в космос словами «выйдут, поболтаются и вернутся»
Астронавт NASA Джеффри Хоффман заявил, что процедура выхода туристов в космос будет проста и не потребует особой подготовки, цитирует РИА «Новости».
По его словам, перед туристами, скорее всего, не будут ставить какую-нибудь важную задачу. Кроме того, туристам для выхода в открытый космос не потребуется огромной подготовки, которая необходима астронавтам. Людям объяснят, как работает скафандр и что делать, если что-то идет не так с подачей кислорода.
«Они просто выпустят их наружу, дадут им возможность поболтаться там какое-то время, после чего вернут их на станцию», — полагает Хоффман.
Он отметил, что если что-то пойдет не так, туристы смогут очень быстро вернуться в безопасное место.
25 июня был подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
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