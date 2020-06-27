Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» совершит полет к МКС в 2022 году
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Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» отправится к Международной космической станции в 2022 году. Об этом говорится в Twitter госкорпорации.
»Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на МКС через два года», — говорится в сообщении.
Кикина является единственной российской женщиной-космонавтом с осени 2016 года. Ранее она работала спасателем в рядах МЧС и была инструктором по обучению населения основам оказания первой помощи.
Последний раз российская женщина-космонавт побывала на МКС в 2014 году.
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