Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» совершит полет к МКС в 2022 году

Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» отправится к Международной космической станции в 2022 году. Об этом говорится в Twitter госкорпорации.

»Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на МКС через два года», — говорится в сообщении.

Кикина является единственной российской женщиной-космонавтом с осени 2016 года. Ранее она работала спасателем в рядах МЧС и была инструктором по обучению населения основам оказания первой помощи.

Последний раз российская женщина-космонавт побывала на МКС в 2014 году.

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