NASA рассказало о втором за неделю запуске военного спутника США с МКС

США провели второй за неделю запуск военного спутника с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте NASA.

Так, в космос был запущен малый спутник Red-Eye-3, представляющий интересы управления перспективных исследовательских проектов Пентагона.

Как уточняет NASA, спутник был выведен наружу из японского модуля Kibo при помощи канадского манипулятора SSRMS.

Ранее в четверг, 18 июня, США вывели на орбиту Red-Eye-2, который является аналогичным аппарату Red-Eye-3.

Новый спутник будет проводить тестирование бортовых компьютеров, технологий управления тепловым режимом, а также спутниковой связи.

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