Ученые: ожирение на 30% повышает вероятность развития старческого слабоумия

Британские исследователи выяснили, что ожирение крайне негативно влияет на работу мозга пожилых людей, повышая вероятность развития старческого слабоумия более, чем на 30%. Об этом сообщает International Journal of Epidemiology.

В связи с этим, из-за нарастающей эпидемии ожирения одной из самых больших проблем для человечества в нынешнем столетии станет старческое слабоумие, считают ученые.

Так, по сегодняшним оценкам Всемирной организации здравоохранения, болезнь Альцгеймера и другие формы старческого слабоумия в настоящее время поражают около 50 миллионов людей во всем мире, а к 2030 году данный показатель может вырасти до 75 миллионов.

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