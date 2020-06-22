Россия разрабатывает миссию по высадке на Луну

Россия начала работу над разработкой первой в истории высадки российских космонавтов на Луну, заявил главный конструктор по разработке космического корабля «Орел» Игорь Хамиц в интервью РИА «Новости».

Для высадки, запланированной на 2030 год, планируется использовать связку корабля «Орел» и взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны, отметил Хамиц. Он добавил, что в настоящее время проводятся исследования по разработке модуля и всей миссии в целом.

Корабль «Орел» (ранее назывался «Федерация») разрабатывается с 2009 года. Создаваемый в настоящее время корабль «Орел» Роскосмос намерен использовать в лунной программе. Первый его старт намечен на 2023 год.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

— Роскосмос готов к переговорам с США по освоению Луны

— Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов