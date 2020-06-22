Ученые заявили, что Плутон много лет назад был покрыт океанами

Планетологи NASA заявили, что данные, полученные с зонда New Horizons, позволяют сделать вывод, что Плутон ранее был покрыт океанами из жидкой воды и только потом превратился в ледяное тело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета Калифорнии в Санта-Крузе.

«Мы долгое время думали над тем, как протекала тепловая эволюция Плутона и как океан в его недрах смог дожить до настоящего времени. Снимки поверхности планеты, полученные зондом New Horizons, помогли нам проверить предсказания разных теоретических моделей, описывающих этот процесс», — заявили ученые.

По данным исследований с зонда, который в 2015 году пролетел всего в 13 тыс. км от Плутона, в недрах карликовой планеты скрывается подледный океан из жидкой воды.

Ученые пришли к выводу, что в момент своего возникновения Плутон был теплым небесным телом, после чего из-за замерзания воды начал расширяться размерах.

«Если Плутон был изначально холодным, то его поверхность должна была сжаться, следы чего должны были остаться на его поверхности. Мы нашли массу свидетельств в пользу расширения недр Плутона и никаких намеков на то, что они когда-либо сжимались», — объяснили специалисты.

Новое открытие, как считают планетологи, позволит сделать вывод о том, может ли существовать жизнь в подледных океанах других небесных тел, в том числе в границах Солнечной системы.

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