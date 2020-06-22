Ученые: на Титане могут быть действующие вулканы

На снимках северного полюса Титана, спутника Сатурна, ученые из Планетологического института США обнаружили возможные следы недавних извержений криовулканов. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Снимки удалось получить благодаря автоматической межпланетной станции «Кассини». На них видны морфологические изменения рельефа, удивительно похожие на земные после вулканических извержений. Исследователи считают, что на Титане до сих пор могут находиться действующие криовулканы. Вместо расплавленных скальных пород криовулканы извергают воду, аммиак, метан — как в жидком состоянии (криолаву), так и в газообразном.

Предполагаемые вулканические кратеры находятся рядом с озерами метана, отмечают исследователи. Вероятно, кратеры образовались во время извержений метана. Некоторые из них совсем свежие — это позволяет предположить, что вулканическая активность на Титане сохранялась до недавнего времени или даже, возможно, есть и сейчас.

На криовулканическое происхождение кратеров указывает характерная форма — на Земле, Луне и Марсе такие структуры образовывались именно вследствие вулканической активности.

Свидетельства того, что на Титане могли быть криовулканы, появились еще несколько лет назад, но выяснить, действуют ли они по сей день, было проблематично. Однако новые находки позволяют предположить, что вулканическая активность на Титане сохраняется до сих пор.