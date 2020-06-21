Тень на Земле от солнечного затмения сфотографировали с борта МКС

Американский астронавт Кристофер Кэссиди, находящийся на борту Международной космической станции, сфотографировал тень на Земле от редкого солнечного затмения. Фотографии он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Суперкрутой вид на кольцеобразное солнечное затмение, которое проходило по правому борту, когда мы летали над Китаем этим утром», – написал астронавт.

Ранее сообщалось, что 21 июня в некоторых регионах России и мира можно будет наблюдать редкое кольцеобразное солнечное затмение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца