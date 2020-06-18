Военный спутник США запущен на орбиту с борта МКС
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Американский военный спутник Red-Eye-2 выведен на орбиту с борта Международной космической станции, сообщается в отчете NASA.
Спутник запущен в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA.
Это второй из трех спутников Red-Eye, запуск первого состоялся в июне 2019 года.
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