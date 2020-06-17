США нашли в гомеопатических препаратах ртуть и стрихнин

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предъявило претензии четырем производителям гомеопатии — в их продукции содержатся свинец, ртуть, стрихнин, белладонна и другие токсичные вещества. Об этом сообщается на сайте управления.

FDA направило письма с предупреждениями компаниям Hevert Pharmaceuticals, MediNatura, Viatrexx и World Health Advanced Technologies. Некоторые из препаратов, производимых этими компаниями, предлагается использовать для лечения гепатитов В и С и туберкулеза.

Для производства гомеопатического препарата те или иные вещества разводятся до такой степени, что, как правило, не попадают в конечный продукт. Однако так происходит не всегда — например, ранее в гомеопатических препаратах для прорезывания зубов оказалось такое количество белладонны, что десять младенцев погибли, а более 400 пострадали от припадков.

Особое беспокойство специалистов вызвали инъекционные препараты — когда ядовитые вещества попадают в кровоток напрямую, многие защитные системы организма оказываются бесполезны.

FDA сообщила производителям о нарушениях, связанных с их продукцией. Также управление проинформировало иностранные компании о нарушениях законов об импорте.