Модуль «Наука» для МКС отправят на Байконур в июле

Испытания в барокамере многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», который предназначен для Международной космической станции (МКС), завершатся 22 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В госкорпорации рассказали, что модуль планируется отправить на Байконур в июле 2020 года.

Ранее сообщалось, что запуск модуля может произойти во втором квартале 2021 года.

Изначально модуль «Наука» начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Роскосмосе определили дату полета следующего российского модуля на МКС