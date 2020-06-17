Модуль «Наука» для МКС отправят на Байконур в июле
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Испытания в барокамере многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», который предназначен для Международной космической станции (МКС), завершатся 22 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
В госкорпорации рассказали, что модуль планируется отправить на Байконур в июле 2020 года.
Ранее сообщалось, что запуск модуля может произойти во втором квартале 2021 года.
Изначально модуль «Наука» начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря».
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