В сети в Токийском заливе попала гигантская редкая акула

В сетях в Токийском заливе в Японии запуталась гигантская пелагическая большеротая акула, передает телеканал NHK.

Отмечается, что эти акулы в основном обитают на глубине около 200 м, и увидеть их считается большой редкостью и они крайне плохо изучены. Питается пелагическая большеротая акула планктоном.

Особь была обнаружена в сетях в 800 м от берега префектуры Тиба. Ее размеры составляли порядка 6 м. Акулу заснял драйвер, после чего ее выпустили в океан.

Специалисты пока не могут дать определенный ответ о причинах появления глубоководной акулы близко к поверхности.

В мире известно всего 145 случаев попадания такой акулы в сети. В 2017 году большеротая акула так же запуталась в сетях в районе префектуры Тиба. Она была очень слаба и умерла. Ее 7-метровый скелет стал экспонатом океанариума Kamogawa Sea World.