Медик рассказала об опасности холодных рук и ног

Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги — это один из признаков ослабления иммунитета. Об этом она сказала в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

В частности, ноги и руки мерзнут из-за ухудшения кровообращения во время начала различных инфекционных заболеваний. «Происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», — объяснила врач.

Также признаками вирусных или бактериальных инфекций являются конъюнктивит, сухость глаз или их покраснение. Кроме того, иногда даже апатия и усталость могут свидетельствовать о наличии у человека заболевания.

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