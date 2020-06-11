Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за океаном
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Китай успешно вывел на орбиту спутник Haiyang-1 для наблюдения за мировым океаном, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
Ракета-носитель«Чанчжэн-2C» со спутником была запущена с космодрома Тайюань, указано в сообщении.
Спутник будет использоваться для наблюдений за цветом и температурой мирового океана, а также для прогнозирования и предупреждения о стихийных бедствиях.
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